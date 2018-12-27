«Миннесота» разгромила «Чикаго», «Бруклин» в овертайме одолел «Шарлотт»

Баскетбол 27 декабря 2018 07:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

«Миннесота Тимбервулвз» в гостях разгромил «Чикаго Буллз» со счетом 119:94.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, который набрал 28 очков. У «Миннесоты» отличился Деррик Роуз, который забросил своей бывшей команде 24 очка.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» дома в овертайме победил «Шарлотт Хорнетс» - 134:132.

Больше всех в игре набрал защитник победителей Спенсер Динуайдди, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 результативных передач. В составе «Шарлотт» у Кембы Уокера 35 баллов.