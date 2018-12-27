«Мемфис» дома обыграл «Кливленд», «Сан-Антонио» справился с «Денвером»

В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.
«Мемфис Гризлис» на своей площадке обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 95:87.
Самым результативным баскетболистом матча стал защитник гостей Джордан Кларксон, набравший 24 очка. У «Мемфиса» больше всех баллов в активе Марка Газоля – 20.
В параллельном матче «Сан-Антонио Сперс» обыграл в домашнем матче «Денвер Наггетс» со счетом 111:103.
Демар Дерозан из «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком встречи. В его активе 30 очков. В составе «Денвера» дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов оформил Хуанхо Эрнаногомес.