«Мемфис» дома обыграл «Кливленд», «Сан-Антонио» справился с «Денвером» - Советский спорт
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Баскетбол27 декабря 2018 07:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Мемфис» дома обыграл «Кливленд», «Сан-Антонио» справился с «Денвером»

В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

«Мемфис Гризлис» на своей площадке обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 95:87.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник гостей Джордан Кларксон, набравший 24 очка. У «Мемфиса» больше всех баллов в активе Марка Газоля – 20.

В параллельном матче «Сан-Антонио Сперс» обыграл в домашнем матче «Денвер Наггетс» со счетом 111:103.

Демар Дерозан из «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком встречи. В его активе 30 очков. В составе «Денвера» дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов оформил Хуанхо Эрнаногомес.

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