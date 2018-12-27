Георгиос Барцокас: Начали встречу с «Басконией» с неправильным настроем

Баскетбол 27 декабря 2018 23:30 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о поражении от «Басконии» (77:85) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Матч получился тяжелым, у соперника отличный разыгрывающий. Мы начали эту встречу с неправильным настроем, позволили сопернику набрать 27 очков только в первой четверти, мы не набрали даже пяти фолов. Это отношение не позволило начать должным образом.

Хотя в третьей четверти в нашей игре были улучшения, мы даже лидировали, играли с желанием. Но в итоге «Баскония» победила и сделала это заслуженно, – приводит слова Барцокаса «Р-Спорт».