Андрей Зубков: Есть какое-то опустошение, но будет новый год, будут новые победы - Советский спорт
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Баскетбол28 декабря 2018 01:01Источник: «Р-Спорт»

Андрей Зубков: Есть какое-то опустошение, но будет новый год, будут новые победы

Форвард «Химок» Андрей Зубков – о поражении от «Басконии» (77:85) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Есть какое-то опустошение. Мы настраивались на этот матч, хотели выиграть в последней встрече в этом году, но у нас многое не получилось.

Мы много пропустили в первой четверти, а потом уже было трудно догонять. Думали, что этот перерыв в третьем отрезке из-за смены щита нам поможет.

Да, потом мы догнали соперника, но в итоге нам чего-то не хватило. Может быть, не хватило сил, может быть, не поверили, что можем выиграть.

Хочу обратиться к нашим болельщикам: «Будет новый год, будут новые победы», – приводит слова Зубкова «Р-Спорт».

#евролига#бк химки#бк баскония#зубков андрей
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