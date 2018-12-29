Хайнс обошел Хряпу по подборам в истории Евролиги

Баскетбол 29 декабря 2018 00:30 Источник: «Советский спорт»

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс обошел Виктора Хряпу и поднялся на 11-е место в истории Евролиги по количеству подборов.

В пятницу, 28 декабря, ЦСКА в Афинах проиграл «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 84:96. Третий в в этой встрече подбор Хайнса стал для американца 1071-м за карьеру в Евролиге. Таким образом, он обошел Хряпу, на счету которого 1070 подборов в главном клубном турнире Европы.

Добавим, что десятое место в списке занимает Майк Батист (1117 подборов), первое – Фелипе Рейес (1761).