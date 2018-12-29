Хайнс обошел Хряпу по подборам в истории Евролиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол29 декабря 2018 00:30Источник: «Советский спорт»

Хайнс обошел Хряпу по подборам в истории Евролиги

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс обошел Виктора Хряпу и поднялся на 11-е место в истории Евролиги по количеству подборов.

В пятницу, 28 декабря, ЦСКА в Афинах проиграл «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 84:96. Третий в в этой встрече подбор Хайнса стал для американца 1071-м за карьеру в Евролиге. Таким образом, он обошел Хряпу, на счету которого 1070 подборов в главном клубном турнире Европы.

Добавим, что десятое место в списке занимает Майк Батист (1117 подборов), первое – Фелипе Рейес (1761).

#хайнс кайл#хряпа виктор#бк цска#бк панатинаикос#евролига
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта