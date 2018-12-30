Джоэл Боломбой: Снегом меня не удивить, мы с друзьями постоянно играли в снежки в Юте

Баскетбол 30 декабря 2018 14:18 Источник: «РИА Новости»

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой рассказал о том, к чему дольше всего привыкал в России.

- Сильнее всего меня удивил трафик, количество машин на дорогах. Я, конечно, понимал, что Москва большой город, но когда ты видишь все это своими глазами… Мне повезло, что я живу рядом с нашим дворцом, и эти проблемы, слава богу, обходят меня стороной.

- Кто из одноклубников по ЦСКА вам больше всего помогал на первых порах?

- Все старались помочь, но больше всего времени мне уделяли Кайл Хайнс, Серхио Родригес, Отелло Хантер и Нандо Де Коло. Я очень им благодарен, они и на тренировках, и по ходу матчей много подсказывали мне, объясняли, чем я могу помочь команде.

- Кто в ЦСКА главный приколист?

- Конечно, Андрей Воронцевич! У него шутки просто не могут кончиться, по-моему

- В США вообще отмечали Новый год? Или только Рождество?

- Пусть не так масштабно, как Рождество, но отмечали. Пока я не уехал в университет, пока жил в Техасе, мы всегда устраивали семейный ужин 31 декабря. Помню, как каждый в семье составлял что-то вроде списка задач на будущий год, список вещей, в которых он хочет стать лучше. Такая у нас была традиция. И еще мы обязательно устраивали обратный счет, когда время подходило к двенадцати: «Десять, девять…».

- Впервые у вас Новый год со снегом? В Техасе же его не бывает.

- (Смеется) Зато в штате Юта, где я сначала учился четыре года, а потом играл за «Джаз» в НБА, с этим проблем нет. Снегом меня не удивить, мы с друзьями постоянно играли в снежки в Юте, - передает слова Боломбоя РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 24-летний игрок указом президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство, после чего главный тренер национальной команды Сергей Базаревич вызвал Боломбоя на матчи с Финляндией и Чехией.