26 очков Родригеса помогли ЦСКА на выезде обыграть «Калев» - Советский спорт
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Баскетбол30 декабря 2018 20:16Источник: «Советский спорт»

26 очков Родригеса помогли ЦСКА на выезде обыграть «Калев»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл эстонский «Калев» со счетом 85:80 (19:20, 28:20, 23:17, 15:23).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостевой команды Серхио Родригес, в его активе 26 очков. Нандо де Коло и Алек Питерс записали на свой счет 14 и 10 очков соответственно.

У хозяев паркета больше всех набрали Чавон Льюис (16 очков), Янари Йыэсаар (14), Кристьян Кангур (12) и Реджи Линч (11).

ЦСКА, не знающий поражений в Единой лиге ВТБ, одержал 11-ю победу кряду и лидирует в турнирной таблице, а «Калев» расположился на седьмой строчке, потерпев седьмое поражение в сезоне.

В следующем матче турнира армейцы 6 января примут ВЭФ, а эстонцы 13 января на выезде сыграют с командой «Цмоки-Минск».

#единая лига втб#бк цска#бк калев#родригес серхио
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