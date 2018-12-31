Димитрис Итудис: Нашли силы сфокусироваться на главном и довести дело до победы - Советский спорт
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Баскетбол31 декабря 2018 01:16Источник: Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: Нашли силы сфокусироваться на главном и довести дело до победы

Главный тренер ЦСКА Дмитрис Итудис – о победе над «Калевом» (85:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Прежде всего, хотел бы поздравить всех с Новым Годом и Рождеством. Во-вторых, хочу отметить, что это очень важная победа для нас. Не так просто играть два подряд выездных матча.

У «Калева» было больше времени на подготовку, но сегодня во второй половине мы смогли найти нужный подход. Ожидали, что будет борьба, но мои игроки нашли в себе силы сфокусироваться на главном и довести дело до победы, – приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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