Димитрис Прифтис: Нужно быть сконцентрированными в игре с «Зенитом»

Баскетбол 02 января 2019 15:42 Источник: БК УНИКС

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о предстоящем матче Топ-16 Еврокубка с «Зенитом».

– В первую очередь хочу пожелать счастливого Нового Года всем и в первую очередь болельщикам УНИКСа.

Это будет первая игра второго раунда турнира. Безусловно, очень важная игра против хорошей команды, которая только что поменяла тренера.

Несмотря на то, что мы уже играли против них месяц назад, сейчас это будет уже немного другая команда. Новый тренер внесет изменения в защиту и нападение. Нам нужно быть максимально сконцентрированными и энергичными. И предстать в лучшем варианте самих себя, – приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч УНИКС – «Зенит» состоится сегодня, 2 января и начнется в 18:45 по московскому времени.