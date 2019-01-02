«Локомотив-Кубань» проиграл «Виллербану» в топ-16 Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол02 января 2019 23:00Автор: Липкин Антон

«Локомотив-Кубань» проиграл «Виллербану» в топ-16 Еврокубка

17 очков Маклина не помогли краснодарскому клубу.

«Локомотив-Кубань» стартовал с поражения в топ-16 Еврокубка. В матче первого тура группы F финалист прошлогоднего розыгрыша проиграл в Краснодаре «Виллербану» (65:67).

«Локомотив-Кубань» вел в счете почти всю игру, но в концовке позволил французам выйти вперед. Максимальное преимущество гостей в четвертой четверти составило «+6», после чего все, что удалось хозяевам, – это сократить отставание до двух очков.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Локомотива-Кубани» Джамел Маклин, набравший 17 очков. В составе «Виллербана» дабл-дабл сделал форвард Альфа Каба (16 очков + 13 подборов).

Еврокубок
Топ-16
Группа F
1-й тур

«Локомотив-Кубань» (Россия) – «Виллербан» (Франция) – 65:67 (15:15, 19:19, 18:17, 13:16)
«Локомотив-Кубань»: Маклин (17), Понитка (13), Кулагин (12).
«Виллербан»: Каба (16 очков + 13 подборов), Лайти (15), Нуа (13).

#Кубок Европы#бк локомотив-кубань#бк виллербан#маклин джамел#каба альфа
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