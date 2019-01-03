Филип Скрабб: Были шансы уехать из Казани с победой, но немного не повезло - Советский спорт
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Баскетбол03 января 2019 18:15Источник: БК «Зенит»

Филип Скрабб: Были шансы уехать из Казани с победой, но немного не повезло

Защитник «Зенита» Филип Скрабб – о поражении от УНИКСа (67:68) в матче Топ-16 Еврокубка.

– Это был абсолютно равный матч. УНИКС – сильная команда, но у нас были шансы уехать из Казани с победой, – приводит слова Скрабба официальный сайт «Зенита». – К сожалению, немного не повезло в концовке.

– Матч в Санкт-Петербурге был очень похож на сегодняшний. Можно сравнить две эти встречи с УНИКСом?
– Да, в них есть и сходства, и различия. К сожалению, главное сходство в том, что оба матча остались за казанцами. У нас сейчас сменился тренер, так что и различий между этими встречами было достаточно. Сейчас нам нужно как можно быстрее наладить свою игру.

– Ряд поражений давит на команду психологически?
– Все мы хотим как можно быстрее прервать эту неудачную серию. Мы работаем на тренировках, анализируем ошибки. Уверен, что в ближайшее время все увидят позитивные изменения.

– Если говорить о вашей игре сегодня, вы довольны?
– Не могу сказать, что доволен всем матчем в своем исполнении. Есть вещи, которые можно было сделать лучше, чем получилось. Сейчас мы приедем домой, посмотрим запись матча и будем работать дальше.

#Кубок Европы#бк зенит#бк уникс#скрабб филип
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