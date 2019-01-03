Димитрис Прифтис: Уже не сможем сыграть в атаке хуже, чем в матче с «Зенитом» - Советский спорт
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Баскетбол03 января 2019 20:41Источник: «Р-Спорт»

Димитрис Прифтис: Уже не сможем сыграть в атаке хуже, чем в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о победе над «Зенитом» (68:67) в матче топ-16 Еврокубка.

– Рад, что мы победили и взяли два очка, Разница между командами была небольшой. Я могу сказать о двух хороших вещах. Во второй половине игры мы пропустили 25 очков и отлично поработали в защите. И радует, что сыграть хуже в атаке мы уже не сможем.

Нужно сохранить такой же настрой при игре в защите и поработать над игрой в нападении. Обе команды заслуживали побед. «Зенит» бросал последним и мог добиться успеха, – приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».

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