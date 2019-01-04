Димитрис Итудис: Начинаем 2019-й с матча против очень хорошей команды - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол04 января 2019 01:44Источник: БК ЦСКА

Димитрис Итудис: Начинаем 2019-й с матча против очень хорошей команды

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче Евролиги с «Жальгирисом».

– Прежде всего, всех поздравляю с Новым годом! Мы начинаем 2019-й с матча против очень хорошей команды, которая всегда получает энергетический заряд от публики в Каунасе.

Они очень агрессивны как в защите, так и в нападении. Нам необходим высочайший уровень концентрации на протяжении всех 40 минут, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Жальгирис» – ЦСКА состоится сегодня, 4 января и начнется в 21:00 по московскому времени.

#евролига#бк цска#бк жальгирис#итудис димитрис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта