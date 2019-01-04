38 очков Клайберна и Хэкетта помогли ЦСКА обыграть «Жальгирис» в Евролиги

Баскетбол 04 января 2019 23:22 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде обыграл «Жальгирис» со счетом 84:79 (28:17, 16:17, 11:25, 29:20).

В составе победителей самыми результативными стали Уилл Клайберн (19 очков), Дэниел Хэккетт (17) и и Нандо Де Коло (13). А у хозяев паркета больше всех набрали Брэндон Дэвис (19) и Мариус Григонис (13).

ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Жальгирис, одержавший седьмую победу, расположился на … строчке.

ЦСКА одержал 11 победу в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Жальгирис» расположился на девятой строчке, потерпев седьмое поражение.

В следующем матче турнира армейцы 9 января примут «Дарушафаку», а литовская команда днем ранее примет «Анадолу Эфес».