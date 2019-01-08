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Баскетбол08 января 2019 11:19Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

«Даллас» и «Шарлотт» проявляют интерес к Лаву

Форвард выступает за «Кавальерс» с 2014 года.

«Даллас» и «Шарлотт» называются в числе претендентов на форварда «Кливленда» Кевина Лава, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Amico Hoops.

30-летний американец, выступающий за «Кавальерс» с 2014 года, провел в нынешнем сезоне только четыре матча. В октябре он получил травму большого пальца левой ноги и до сих пор продолжает восстановление.

Его средние показатели за четыре игры составляют: 19,0 очка, 13,5 подбора, 3,5 передачи, 0,3 перехвата и 0,3 блок-шота за 34 минуты.

«Кливленд» уже начал обновление состава, расставшись с некоторыми звездами команды, в том числе Леброном Джеймсом, однако обмен Лава пока не обсуждался.

В составе «Кливленда» Лав стал чемпионом НБА в 2016 году.

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