«Химки» переиграли «Фенербахче», прервав 12-матчевую победную серию турецкой команды

Баскетбол 08 января 2019 22:36 Источник: «Советский спорт»

Баскетболисты «Химок» в овертайме обыграли «Фенербахче» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 84:78 (13:23, 25:18, 19:11, 15:18, 12:6).

Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкой команды Мелих Махмутоглу, набравший 18 очков. В составе «Химок» больше всех очков набрал защитник Стефан Маркович (13).

Отметим, что это поражение стало для турецкого клуба вторым в семнадцати матчах сезона Евролиги.

После этой встречи «Химки», одержав седьмую победу, занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. «Фенербахче» с 15 победами занимает первое место.

В следующем туре «Химки» 10 января сыграют на выезде против «Анадолу Эфес», «Фенербахче» в тот же день примет на своей площадке «Жальгирис».