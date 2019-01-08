Георгиос Барцокас: Победа над «Фенербахче» - хороший подарок на новый год

Баскетбол 08 января 2019 23:09 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас подвел итоги матча 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (84:78).

- Прежде всего хочу поздравить всех с новым годом, особенно наших болельщиков, и поблагодарить их за прекрасную поддержку. Они создали для нас очень теплую атмосферу, и именно такая обстановка нужна в тяжелых матчах с командами уровня «Фенербахче». Это хороший подарок на новый год.

Также хочу отдать должное игрокам, которые были одним целым, сыграли как команда и не сдались в тяжелые моменты матча. Несмотря на пару смазанных штрафных в концовке основного времени, мы смогли найти уверенность и веру в свои силы и уверенно провели овертайм, быстро поведя в счете и доведя игру до победы. Особенно я хочу отметить Энтони Гилла, который вернулся после травмы.

Наш план состоял в том, чтобы быть ему 10-12-13 минут, но он моментально приспособился к нашему плану на игру и очень помог команде, набрав 12 очков и сделав 7 подборов. С его стороны это отличное возвращение после стольких пропущенных матчей. У нас очень сложное расписание, впереди матчи с четырьмя лучшими командами Евролиги, причем они идут подряд, я имею в виду «Эфес», ЦСКА и «Олимпиакос». У нас нет времени на отдых, однако все команды и все игроки находятся в равных условиях. Будем готовиться к следующим матчам, постараемся подойти к ним с тем же настроем, что и сегодня, - приводит слова Барцокаса пресс-служба клуба.

Добавим, что после этой встречи «Химки», одержав седьмую победу, занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» 10 января сыграют на выезде против «Анадолу Эфес».