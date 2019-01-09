Жоан Пласа: Матч с «Цедевитой» нужно провести так, как мы работаем на тренировках

Баскетбол 09 января 2019 19:46 Источник: БК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о предстоящем матче Топ-16 Еврокубка с хорватской «Цедевитой».

– Мы наконец прервали свою неудачную серию в игре против «ПАРМЫ», но нельзя долго наслаждаться этой победой. Важно понимать разницу между Единой лигой ВТБ и Еврокубком.

Проигрывать не хочется нигде, но во внутреннем первенстве у тебя длинный регулярный сезон, в котором есть шанс исправить положение. В Еврокубке, на стадии Топ-16, у тебя есть всего шесть матчей. Четыре победы будет замечательно, пять – просто великолепно.

– Что вы можете сказать о «Цедевите»?

– Нужно понимать, что в группе четыре команды, и после первого тура есть команды, которые показали себя лучше, чем мы. «Цедевита» провела хороший матч против «Андорры», у них есть очень хорошие легионеры, с броском.

Я хорошо знаю их тренера, Славен играл в «Ховентуде», когда я был там ассистентом главного тренера. Он любит играть в быстрый прорыв, просит своих игроков совершать много трехочковых бросков. Мы должны показать максимальную концентрацию в защите. Нельзя быть пассивными. Если мы будем действовать так, как работаем на тренировках, все окажется в наших руках, – приводит слова Пласы официальный сайт «Зенита»

Напомним, матч «Зенит» – «Цедевита» состоится сегодня, 9 января и начнется в 20:00 по московскому времени.