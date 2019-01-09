Димитрис Прифтис: Нам предстоит тяжелая игра - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол09 января 2019 21:25Источник: БК УНИКС

Димитрис Прифтис: Нам предстоит тяжелая игра

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о предстоящем матче Топ-16 Еврокубка с «Морабанком» из Андорры.

– Нам предстоит тяжелая игра, долгая дорога после игры в Единой лиге ВТБ. И, прежде всего, нам нужно справиться с усталостью.

«Андорра» – очень хорошая команда, хорошо организована в нападении, с очень атлетичными и агрессивными защитниками и подвижными большими.

Мы ожидаем сложную игру и нам нужно сыграть лучше, по сравнению с последней игрой, как минимум в защите, – приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч «Морабанк» – УНИКС состоится сегодня, 9 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

#Кубок Европы#бк уникс#прифтис димитрис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта