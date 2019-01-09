Димитрис Прифтис: Нам предстоит тяжелая игра

Баскетбол 09 января 2019 21:25 Источник: БК УНИКС

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о предстоящем матче Топ-16 Еврокубка с «Морабанком» из Андорры.

– Нам предстоит тяжелая игра, долгая дорога после игры в Единой лиге ВТБ. И, прежде всего, нам нужно справиться с усталостью.

«Андорра» – очень хорошая команда, хорошо организована в нападении, с очень атлетичными и агрессивными защитниками и подвижными большими.

Мы ожидаем сложную игру и нам нужно сыграть лучше, по сравнению с последней игрой, как минимум в защите, – приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч «Морабанк» – УНИКС состоится сегодня, 9 января и начнется в 22:00 по московскому времени.