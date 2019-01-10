УНИКС проиграл «Андорре» в топ-16 Еврокубка

Баскетбол 10 января 2019 00:05 Источник: «Советский спорт»

В матче второго тура топ-16 Еврокубка казанский УНИКС на выезде уступил команде «Морабанк Андорра» со счетом 80:86 (22:27, 20:21, 21:17, 17:21).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Эндрю Альбиси, в его активе 21 очко.

У гостей больше всех набрали Пьерри Генри и Мелвин Эджим – 17 и 15 очков соответственно.

УНИКС потерпел первое поражение в топ-16 Еврокубка и занимает третье место в группе Н, а «Андорра», одержавшая вторую победу, вышла в лидеры таблицы.

В следующем матче турнира казанцы 16 января примут хорватскую «Цедевиту», а «Морабанк» днем ранее на выезде сыграет с «Зенитом».