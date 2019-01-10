«Химки» проиграли на выезде «Анадолу Эфес» в Евролиге

Баскетбол 10 января 2019 21:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум» состоялся матч 18-го тура Евролиги между «Анадолу Эфес» и подмосковными «Химками».

Матч закончился победой «Анадолу Эфес» со счетом 81:72 (23:16, 13:18, 26:17, 19:21).

Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой команды Василье Мичич, набравший 16 очков. У «Химок» больше всех набрал форвард Джордан Микки – 14 баллов.

После 18 туров Евролиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея 11 поражений. «Анадолу Эфес» идет на четвертой позиции с шестью поражениями.

В 19-м туре Евролиги «Анадолу Эфес» 18 января сыграет дома с «Дарушафакой», а «Химки» 17 января сыграют в гостях с «Олимпиакосом».