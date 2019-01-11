Алек Питерс: Ожидаем сложной игры с «Маккаби»

Баскетбол 11 января 2019 18:25 Источник: БК ЦСКА

Форвард ЦСКА Алек Питерс – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби»

«Ожидаем сложной игры. Надо продолжать действовать в том же духе, что накануне, так же сыграть в защите, как против «Дарюшафаки», с первых минут и в течение всего матча сохранять контроль и играть старательно.

Именно старание и улучшение точности трехочковых могут стать для нас ключевыми факторами в предстоящем матче», – приводит слова Питерса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА – «Маккаби» состоится сегодня, 11 января и начнется в 20:00 по московскому времени.