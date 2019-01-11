32 очка Де Коло и Клайберна не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Маккаби»

Баскетбол 11 января 2019 22:01 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на домашней площадке уступил израильскому «Маккаби» – 76:93 (24:22, 17:24, 21:18, 14:29).

Самыми результативными в составе хозяев паркета стали Нандо Де Коло и Уилл Клайберн – по 16 очков. Отелло Хантер записал на свой счет 12 очков.

У гостей больше всех набрали Йовель Зоосман и Джонни О'брайант III – 15 и 14 очков соответственно.

ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Маккаби», одержавший седьмую победу, расположился на 11-й строчке.

В следующем матче турнира армейцы 17 января примут «Баварию», а израильтяне в тот же день встретятся с «Барселоной».