32 очка Де Коло и Клайберна не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Маккаби» - Советский спорт
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Баскетбол11 января 2019 22:01Источник: «Советский спорт»

32 очка Де Коло и Клайберна не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Маккаби»

В матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на домашней площадке уступил израильскому «Маккаби» – 76:93 (24:22, 17:24, 21:18, 14:29).

Самыми результативными в составе хозяев паркета стали Нандо Де Коло и Уилл Клайберн – по 16 очков. Отелло Хантер записал на свой счет 12 очков.

У гостей больше всех набрали Йовель Зоосман и Джонни О'брайант III – 15 и 14 очков соответственно.

ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Маккаби», одержавший седьмую победу, расположился на 11-й строчке.

В следующем матче турнира армейцы 17 января примут «Баварию», а израильтяне в тот же день встретятся с «Барселоной».

#евролига#бк цска#бк маккаби
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