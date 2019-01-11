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Баскетбол11 января 2019 23:52Источник: БК ЦСКА

Димитрис Итудис: Мы сделали шаг назад по отношению к тому, над чем работали

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о поражении от «Маккаби» (76:93) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю «Маккаби» с победой. За исключением первых пяти минут, сегодня соперники играли лучше. Мы старались приблизиться, завершили третью четверть при «-2» и стремились найти пути, как справиться с высоким процентом двухочковых попаданий гостей. Это у нас не удалось.

Безусловно, сейчас мы расстроены. Мы сделали шаг назад по отношению к тому, над чем работали на протяжении долгого времени. Продолжим работать и делать правильные выводы, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Маккаби», одержавший седьмую победу, расположился на 11-й строчке.

В следующем матче турнира армейцы 17 января примут «Баварию», а израильтяне в тот же день встретятся с «Барселоной».

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