«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио», «Миннесота» справилась с «Нью-Орлеаном»

Баскетбол 13 января 2019 07:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В регулярном чемпионате НХЛ состоялось два матча.

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 122:112 (23:31, 28:29, 35:20, 36:32).

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал разыгрывающий Рассел Уэстбрук, который набрал 24 очка, совершил 10 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

В другом матче «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс» и выиграла со счетом 110:106 (27:29, 27:23, 33:37, 23:17).

Больше всех в составе победителей набрал центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого дабл-дабл из 27 очков и 27 подборов.