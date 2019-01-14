Георгиос Барцокас: В игре с ЦСКА нам не хватало трех российских игроков - Советский спорт
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Баскетбол14 января 2019 22:25Источник: «Р-Спорт»

Георгиос Барцокас: В игре с ЦСКА нам не хватало трех российских игроков

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о поражении от ЦСКА (65:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Сегодня нам не хватало трех российских игроков: Сергея Мони, Егора Вяльцева и Алексея Шведа. Моня и Вяльцев заболели, я не хотел их подставлять. Рассчитываем, что они помогут нам в следующей игре.

Из-за лимита мы сегодня играли, по сути, только шестью иностранцами. Что касается Шведа, то в следующей игре его точно не будет, он будет сильно позже, – приводит слова Барцокаса «Р-Спорт».

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