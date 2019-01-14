Димитрис Итудис: Здорово провели третью четверть, что позволило нам победить в этой престижной игре

Баскетбол 14 января 2019 22:31 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о победе над «Химками» (75:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Большая победа для нас. Я многое могу рассказать, но не уверен, что это кому-то интересно, если на пресс-конференцию после матча двух команд Евролиги, двух лучших российских команд, пришел только один журналист.

Мы здорово провели третью четверть, во многом именно эти десять минут позволили нам победить в этой престижной игре. «Химкам» было объективно сложно, они играли без целой группы основных игроков.

Но они заслужили уважение своей игрой сегодня. Они всем сезоном заслуживают уважение, несмотря ни на какие трудности они продолжают сражаться, обыгрывают сильные команды. Все открыто для них, у «Химок» есть все шансы попасть в восьмерку лучших команд Европы, – приводит слова Итудиса «Р-Спорт».