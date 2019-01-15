«Зенит» уступил «Андорре» в матче топ-16 Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол15 января 2019 22:36Источник: «Советский спорт»

«Зенит» уступил «Андорре» в матче топ-16 Еврокубка

В матче третьего тура топ-16 Еврокубка «Зенит» на домашнем паркете в Санкт-Петербурге уступил «Андорре» со счетом 71:80 (23:26, 15:18, 18:16, 15:20).

В составе хозяев площадки самыми результативными стали Владислав Трушкин (17 очков) и Джален Рейнолдс (16). А у победителей встречи больше всех набрали Дилан Эннис (19) и Джон Шерна (17).

«Зенит» потерпел второе поражение в топ-16 Еврокубка и занимает второе место в группе Н, а «Андорра», одержавшая три победы кряду, лидирует в квартете.

В следующем матче турнира петербуржцы 23 января вновь сыграют с «Андоррой», но уже на выезде.

#Кубок Европы#бк зенит#бк андорра
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