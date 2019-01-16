Евгений Воронов: В матче с «Андоррой» допустили много глупых ошибок

Баскетбол 16 января 2019 01:15 Источник: БК «Зенит»

Капитан «Зенита» Евгений Воронов – о поражении от «Андорры» (71:80) в матче топ-16 Еврокубка.

– Эта команда в среднем набирает 86 очков, для своей нормы они не набрали шесть очков. Чтобы выиграть, нужно было еще уменьшить количество их забитых до 75-65. К сожалению, то, о чем мы договаривались перед игрой, не все мы выполнили. Дали забросить трехочковые тем снайперам, которые у них есть. И в каких-то моментах потеряли концентрацию, допустили много своих глупых ошибок, – приводит слова Воронова официальный сайт «Зенита».

– У них порой залетали трудные мячи, а мы не могли забить свои. Почему так произошло?

– К сожалению, это баскетбол, и в одну игру ты можешь попасть все, а в другую все промазать. Я считаю, что ключом была защита. Мы позволили команде набрать 80 очков. Нужно разбирать, смотреть видео. Сейчас, сразу после матча, тяжело ответить, что мы сделали не так.

– В третьей четверти команда почти достала соперника, но потом опять пропустили. С чем это связано?

– Опять же, свои потери, свои ошибки, не очень четко играли в нападении. Это то, что в голову приходит. Но я хочу сказать, что у нас шансы не потеряны. Да, если бы мы выиграли эту игру, у нас было бы достаточно хорошее положение перед тем, как мы поедем в Андорру.

Жизнь не заканчивается, не надо забывать, что мы с новым тренером недолго, всего лишь около месяца. Он не волшебник, и мы не волшебники. Пытаемся учиться его системе, он пытается объяснить нам какие-то моменты. Это не очень легко, потому что есть моменты в нападении и в защите, с которыми даже я впервые сталкиваюсь. Так что будем работать дальше, еще очень много игр, и ничего не потеряно, это сто процентов.

– Сергей Карасев выбыл на долгий срок. Насколько это серьезная потеря?

– Сергей у нас лидер по набиранию очков в Еврокубке и один из лидеров в команде. От него очень много зависит. Терять такого игрока… Я думаю, вы сами все понимаете. И ротация меньше стала, и опция по набиранию очков со стороны Сергея тоже теперь отсутствует на ближайшие недели. Так что, конечно, это большая потеря.