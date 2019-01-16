Кайл Хайнс: Матч с «Баварией» – шанс показать, что осечка с «Маккаби» была случайной - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол16 января 2019 12:43Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Кайл Хайнс: Матч с «Баварией» – шанс показать, что осечка с «Маккаби» была случайной

ЦСКА примет чемпиона Германии в Москве.

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс считает, что в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» команда может реабилитироваться за поражение от «Маккаби» (76:93).

«Больше мы не должны позволять себе так играть в Евролиге, если хотим выиграть турнир, – приводят «Известия» слова Хайнса. – Матч с «Баварией» – отличный шанс показать, что осечка с «Маккаби» была случайностью.

У немецкого клуба отличная команда, где собрано много качественных, скоростных игроков. Они будут бороться все 40 минут, нам важно избежать перепадов в своей игре, постараться вернуть высокий процент дальних попаданий.

Также надо грамотно сыграть против Деррика Уильямса и Девина Букера. В Мюнхене нам удалось это сделать и мы одержали победу».

Напомним, матч ЦСКА – «Бавария» пройдет 17 января во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).

После 18 туров ЦСКА, одержавший 13 побед, занимает третье место. У «Баварии» девять побед и седьмое место.

#евролига#бк цска#бк маккаби#хайнс кайл#уильямс деррик#Букер Девин
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта