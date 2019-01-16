Кайл Хайнс: Матч с «Баварией» – шанс показать, что осечка с «Маккаби» была случайной

Баскетбол 16 января 2019 12:43 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

ЦСКА примет чемпиона Германии в Москве.

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс считает, что в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» команда может реабилитироваться за поражение от «Маккаби» (76:93).

«Больше мы не должны позволять себе так играть в Евролиге, если хотим выиграть турнир, – приводят «Известия» слова Хайнса. – Матч с «Баварией» – отличный шанс показать, что осечка с «Маккаби» была случайностью.

У немецкого клуба отличная команда, где собрано много качественных, скоростных игроков. Они будут бороться все 40 минут, нам важно избежать перепадов в своей игре, постараться вернуть высокий процент дальних попаданий.

Также надо грамотно сыграть против Деррика Уильямса и Девина Букера. В Мюнхене нам удалось это сделать и мы одержали победу».

Напомним, матч ЦСКА – «Бавария» пройдет 17 января во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).

После 18 туров ЦСКА, одержавший 13 побед, занимает третье место. У «Баварии» девять побед и седьмое место.