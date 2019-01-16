Михаил Кулагин: Мы уже разобрали и изучили игру «Баварии»

Баскетбол 16 января 2019 17:32 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

ЦСКА примет немцев в 19-м туре Евролиги.

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал предстоящий матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».

«Нас ждет тяжелый матч, соперник очень достойный, – приводят «Известия» слова Кулагина. – Мы уже разобрали и изучили игру «Баварии». Это сбалансированная команда. Уверен, что зрителей ждет интересная игра».

Напомним, матч ЦСКА – «Бавария» пройдет 17 января во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).

После 18 туров ЦСКА, одержавший 13 побед, занимает третье место. У «Баварии» девять побед и седьмое место.

В первом круге ЦСКА победил в Мюнхене со счетом 93:79.