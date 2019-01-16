УНИКС разгромил «Цедевиту» в матче Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол16 января 2019 21:13Источник: «Советский спорт»

УНИКС разгромил «Цедевиту» в матче Еврокубка

Баскетболисты УНИКСа взяли верх над хорватской «Цедевитой» в домашнем матче 3-го тура раунда топ-16 Кубка Европы со счетом 105:70 (21:16, 26:22, 26:16, 32:16).

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 19 очков.

После этой встречи УНИКС, одержавший вторую победу в трех играх, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. «Цедевита», проигравшая третий матч, располагается на четвертой строчке. Лидирует в группе «Андорра», выигравшая все три встречи. «Зенит» из Санкт-Петербурга с одной победой занимает третью позицию.

Добавим, что в следующем матче турнира 23 января УНИКС вновь встретится с «Цедевитой», но уже в Хорватии.

#Кубок Европы#бк уникс#бк цедевита
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