Андрей Воронцевич: В матче с «Баварией» ЦСКА будет сложно, они умеют разнообразно атаковать

Баскетбол 16 января 2019 23:12 Источник: БК ЦСКА Автор: Спирин Дмитрий

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

– «Бавария» – хорошая команда, обладающая глубоким составом и габаритами. Они умеют разнообразно атаковать, здорово обороняются, потому, думаю, игра будет сложной. Надеюсь, на трибунах соберется много болельщиков, которые помогут нам использовать преимущество домашней площадки, – цитирует Воронцевича пресс-служба клуба.

Матч ЦСКА – «Бавария» состоится 17 января в Москве.

После 18 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, «Бавария» расположилась на 7-й строчке.