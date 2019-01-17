«Локомотив-Кубань» обыграл «Ульм» в матче Еврокубка

Баскетбол 17 января 2019 00:43 Источник: «Советский спорт»

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли немецкий «Ульм» в выездном матче 3-го тура топ-16 Кубка Европы со счетом 84:81 (26:23, 27:18, 19:16, 12:24).

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Виталий Фридзон, набравший 24 очка.

В следующем туре 23 января «Локомотив-Кубань» вновь сыграет с «Ульмом», но уже в Краснодаре.

После этой игры «Локомотив-Кубань», одержавший вторую победу в трех встречах, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F. «Ульм», проигравший второй матч на турнире, занимает третье место. Лидирует в группе АСВЕЛ, на счету которого три победы.