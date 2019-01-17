Димитрис Итудис: Можем гордиться тем, как нашли пути сократить отставание

Баскетбол 17 января 2019 23:58 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о победе над «Баварией» (77:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю команду с победой. Это был интересный матч. Мы плохо начали, пропустили рывок 0-8. Но, как я сказал в перерыве, мы можем гордиться тем, как нашли пути, чтобы сократить отставание до «-2» на финише половины, как наши игроков, которые здорово оборонялись во время нашего камбэка.

Мы начали с низкой эффективности в нападении, промахивались из-под кольца, попали 27% двухочковых в первой половине. Мы продолжали верить в то, что делаем, защищались, подбирали, стремились снизить количество потерь – кстати, мы сделали всего три ошибки во второй половине. К тому же, мы нашли способы наладить нападение, были мобильны, двигали мяч.

Может, у нас получилось много результативных передач в статистике, но это нормально, когда много промахиваешься из-под кольца. Трехочковый Джоэла на последней секунде владения придал нам дополнительной мотивации.

Мы использовали «глубину» скамейки, и Джоэл был очень важен в защите и нападении. Он открывался на позициях для данков, и наши созидатели находили его передачами. При такой игре было необходимо получить подобные «легкие» мячи. И в последней четверти мы пропустили всего 13 очков, несколько раз поменяв оборонительные схемы, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.