Баскетболист «Нанта» обнаружен мертвым в своей квартире

Защитник «Нанта» Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире.
Как сообщает официальный сайт французского клуба, полиция ведет расследование инцидента, на данный момент подробности не разглашаются.
Отмечается, что руководство команды намерено попросить лигу перенести ближайший матч клуба против «Ада Блуа», который должен состоятся 19 февраля.
Добавим, что американский баскетболист за свою карьеру выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии.
⚫️ COMMUNIQUÉ - Le Nantes Basket Hermine en deuil— Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) 18 января 2019 г.
➡️ https://t.co/Z8vn5ZjlT8 pic.twitter.com/OfE4BKSju1