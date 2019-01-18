Баскетболист «Нанта» обнаружен мертвым в своей квартире

Баскетбол 18 января 2019 23:39 Источник: БК «Нант»

Защитник «Нанта» Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, полиция ведет расследование инцидента, на данный момент подробности не разглашаются.

Отмечается, что руководство команды намерено попросить лигу перенести ближайший матч клуба против «Ада Блуа», который должен состоятся 19 февраля.

Добавим, что американский баскетболист за свою карьеру выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии.