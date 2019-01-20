Георгиос Барцокас: Обязаны были выигрывать, несмотря на травмы и усталость

Баскетбол 20 января 2019 18:33 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о победе над командой «Цмоки-Минск» (70:50) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– В этом матче мы обязаны были выигрывать, несмотря на травмы и усталость. В первые 20 минут мы играли как любители, однако во второй половине, главным образом, в третьей четверти, показали серьезную игру, повели «+15» и довели матч до крупной победы, – приводит слова Барцокаса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Химки» с 11 победами в 13 матчах продолжают занимать вторую строчку в турнирной таблице, а «Цмоки» потерпели 11-е поражение в 13 играх и занимают 14-е место.