Ростислав Вергун: «Химки» показали свой класс и заслуженно победили

Баскетбол 20 января 2019 18:38 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун – о поражении от «Химок» (50:70) в матче Единой лиги ВТБ.

– Поздравляю соперника с заслуженной победой. «Химки» показали свой класс. Что касается нас, то мы смогли играть командно только первые 25 минут, потом откровенно развалились. Без командной слаженной игры очень сложно что-то противопоставить сопернику столь высокого уровня.

Предстоит много работы. Надеюсь, игроки понимают, что за место нужно бороться и доказывать, что они достойны играть в этой Лиге. Будем надеяться, что мы станем двигаться в положительном направлении, – приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.