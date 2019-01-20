Ростислав Вергун: «Химки» показали свой класс и заслуженно победили - Советский спорт
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Баскетбол20 января 2019 18:38Источник: Единая лига ВТБ

Ростислав Вергун: «Химки» показали свой класс и заслуженно победили

Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун – о поражении от «Химок» (50:70) в матче Единой лиги ВТБ.

– Поздравляю соперника с заслуженной победой. «Химки» показали свой класс. Что касается нас, то мы смогли играть командно только первые 25 минут, потом откровенно развалились. Без командной слаженной игры очень сложно что-то противопоставить сопернику столь высокого уровня.

Предстоит много работы. Надеюсь, игроки понимают, что за место нужно бороться и доказывать, что они достойны играть в этой Лиге. Будем надеяться, что мы станем двигаться в положительном направлении, – приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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