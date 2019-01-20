Жоан Пласа: Верю не в магию «Юбилейного», а в своих игроков

Баскетбол 20 января 2019 21:36 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

«Зенит» в третьем сезоне подряд победил дома ЦСКА.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал победу над ЦСКА (93:86) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Наверное, в «Юбилейном» действительно есть что-то особенное, – приводит «Р-Спорт» слова испанца. – Мне сложно говорить о предыдущих годах, когда я не работал с командой, но раз мы обыгрываем здесь ЦСКА трижды подряд – значит, в этом есть какая-то магия. Но я лично верю в материалистическое – моих баскетболистов. Они не стали искать оправданий. Вышли на площадку бороться и смогли победить».

Напомним, «Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ. При этом армейцы в третьем сезоне подряд проиграли в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 21 очко.