Михаил Кулагин: В матче с «Барселоной» постараемся реабилитироваться за поражение от «Зенита»

Баскетбол 21 января 2019 16:58 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

ЦСКА впервые в сезоне проиграл в Единой лиге ВТБ.

Разыгрывающий ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал поражение от «Зенита» (86:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Конечно, обидно, неприятно, но, я думаю, нам не стоит отчаиваться, – сказал 24-летний Кулагин в интервью клубной пресс-службе. – Надо сделать выводы из этого матча. Мы обязательно посмотрим игру, разберем наши ошибки и постараемся реабилитироваться в ближайшем матче с «Барселоной».

Напомним, ЦСКА в третий раз подряд проиграл на площадке «Юбилейного». При этом в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ это поражение стало для армейцев первым.

Кулагин сыграл с «Зенитом» 18 минут 24 секунды и набрал 13 очков.

Свой следующий матч ЦСКА проведет 25 января в регулярном чемпионате Евролиги в гостях с «Барселоной».