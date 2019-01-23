Димитрис Прифтис: У нас нет никаких оправданий для поражения в игре с «Цедевитой»

Баскетбол 23 января 2019 01:40 Источник: БК УНИКС

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о предстоящем матче топ-16 Еврокубка с хорватской «Цедевитой».

«Эта игра будет абсолютно другой по сравнению с прошлой встречей. Мы должны серьезно подойти к ней, сфокусированными и играть с максимальной энергией, так как «Цедевита» - очень хорошая команда. И во время нашей последней встречи был просто плохой день для них.

У нас тоже нет никаких оправданий для поражений, мы должны быть серьезными, – приводит слов Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч «Цедевита» – УНИКС состоится сегодня, 23 января и начнется в 21:30 по московскому времени.