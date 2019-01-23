Марк Газоль: Буду благодарен «Мемфису», что бы ни случилось

Баскетбол 23 января 2019 15:41 Источник: The Athletic Автор: Спирин Дмитрий

Центровой «Мемфиса» Марк Газоль прокомментировал слухи о своем возможном обмене.

- Не знаю, что может произойти. Что должно произойти. Не знаю. Конечно, меня спрашивают: «Это будешь ты?» Возможно. Черт, если так надо, значит, так надо.

Никто не будет держать зла. Все это не изменит того, что я думаю об этом городе. Всего, что мы пережили. Я бы сделал все так, как и было. Я самый счастливый человек, потому что мне дали возможность быть представителем фрэнчайза на протяжении многих лет. Я буду всегда благодарен за это, – рассказал Газоль-младший.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Газоль играет за "Мемфис" с 2008 года.