Опубликованы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Баскетбол 24 января 2019 13:51 Источник: Единая лига ВТБ Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны участники Матча звезд Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.

Составы были определены по итогам голосования болельщиков и анкетирования 19 СМИ. В матче примут участие 20 баскетболистов.

Сборная «Звезд России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов, Сергей Карасев (оба – «Зенит»), Алексей Швед («Химки»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артем Клименко, Артем Забелин (оба – «Автодор»).

Сборная «Звезд Мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба – ЦСКА), Джамар Смит, Морис Ндур (оба – УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба – «Химки»).

Еще двух участников каждой сборной выберет Лига ВТБ. Матч звезд пройдет 17 февраля в Москве на ВТБ Арене.