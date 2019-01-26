25 очков Де Коло помогли ЦСКА на выезде обыграть «Барселону» в Евролиге - Советский спорт
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Баскетбол26 января 2019 01:15

25 очков Де Коло помогли ЦСКА на выезде обыграть «Барселону» в Евролиге

В матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде обыграл каталонскую «Барселону» со счетом 84:76 (20:20, 24:21, 19:20, 21:15).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостевой команды Нандо Де Коло, в его активе 25 очков. Его партнер по команде Никита Курбанов записал на свой счет 17 очков, Серхио Родригес – 10, а Уилл Клайберн – 8 очков и 10 подборов.

В составе хозяев паркета больше всех набрали Виктор Клавер и Кевин Серафин – 17 и 14 очков соответственно.

ЦСКА одержал 15-ю победу в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Барселона» расположилась на шестой строчке, потерпев девятое поражение.

В следующем матче турнира армейцы 1 февраля примут «Будучность», а каталонцы днем ранее на выезде сыграют с «Олимпиакосом».

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