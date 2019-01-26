Зоран Лукич: Надеюсь, победа над УНИКСом даст эмоциональный толчок нашей команде

Баскетбол 26 января 2019 20:58 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич – о победе над УНИКСом (91:85) в матче Единой лиги ВТБ.

– Как я и сказал перед этим матчем, шансы у нас не большие, но они есть. Мы не афишировали свои проблемы, но Ваня Стребков не смог сыграть в этом матче, а у Кендрика Перри была пауза в тренировочном процессе из-за проблем с мышцей, которые появились во время встречи с «Ле-Маном» в Лиге Чемпионов.

Когда снова испытываешь трудности с ротацией, очень сложно говорить громкие слова перед матчем с такой командой, как УНИКС. Думаю, что сегодня мы выиграли заслуженно.

Конечно, были спады, тактические ошибки, которые сейчас нужно быстро скорректировать. Однако, надеюсь, эта победа даст эмоциональный толчок нашей команде, который нам очень нужен, а ряд игроков поймут, какую роль играют в коллективе и что им необходимо улучшить.

Хочу также отметить благотворительную акцию, которую инициировал наш клуб. Сейчас по приблизительным подсчетам нам удалось собрать около 500 тысяч рублей, которые пойдут на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Я рад, что мы осуществили такое большое дело и, надеюсь, еще не раз проведем подобную акцию, – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.