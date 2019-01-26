Димитрис Прифтис: Немногое скажешь после такого матча, с такими показателями не выигрывают - Советский спорт
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Баскетбол26 января 2019 21:01Источник: Единая лига ВТБ

Димитрис Прифтис: Немногое скажешь после такого матча, с такими показателями не выигрывают

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о поражении от «Нижнего Новгорода» (85:91) в матче Единой лиги ВТБ.

– Немногое скажешь после такого матча. Во-первых, поздравляю «Нижний» с победой, они провели отличную вторую половину. Во-вторых, тот факт, что мы проиграли 60 очков после большого перерыва и 38 очков в третьей четверти, говорит обо всем. С такими показателями, матчи не выигрывают.

Последние 20 минут стали настоящим разочарованием. И, конечно, стоит отметить высокий уровень реализации трехочковых бросков у «Нижнего». Мы, в свою очередь, были очень пассивны в защите и временами будто отсутствовали на площадке, – приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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