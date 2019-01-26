Димитрис Прифтис: Немногое скажешь после такого матча, с такими показателями не выигрывают

Баскетбол 26 января 2019 21:01 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о поражении от «Нижнего Новгорода» (85:91) в матче Единой лиги ВТБ.

– Немногое скажешь после такого матча. Во-первых, поздравляю «Нижний» с победой, они провели отличную вторую половину. Во-вторых, тот факт, что мы проиграли 60 очков после большого перерыва и 38 очков в третьей четверти, говорит обо всем. С такими показателями, матчи не выигрывают.

Последние 20 минут стали настоящим разочарованием. И, конечно, стоит отметить высокий уровень реализации трехочковых бросков у «Нижнего». Мы, в свою очередь, были очень пассивны в защите и временами будто отсутствовали на площадке, – приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.