Римас Куртинайтис: Наконец-то мы стали забивать и штрафные, и трехочковые - Советский спорт
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Баскетбол29 января 2019 00:42Источник: Единая лига ВТБ

Римас Куртинайтис: Наконец-то мы стали забивать и штрафные, и трехочковые

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о победе над «Автодором» (100:92) в матче Единой лиги ВТБ.

– Тяжелая победа. Времени на подготовку у нас практически нет, много матчей и переездов, делаем какие-то маленькие тренировки.

Рад, что сегодня ребята неплохо боролись. В начале матча имели проблемы в защите, но в четвертой четверти боролись, как надо.

Наконец-то мы стали забивать и штрафные, и трехочковые, тогда играть намного легче. Сегодня показали командный баскетбол.

Рад, что одержал сотую победу с «Химками» в Лиге ВТБ, хотя я и не занимаюсь такими подсчетами и не фокусирую на этом свое внимание, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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