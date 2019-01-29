Душан Алимпиевич: У нас был шанс обыграть «Химки», мы должны были играть лучше

Баскетбол 29 января 2019 00:46 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич – о поражении от «Химок» (92:100) в матче Единой лиги ВТБ.

– Прежде всего, хочу поздравить «Химки» и их тренера с этой победой. Я не должен говорить ничего плохого своим игрокам. Мы вновь показали, что у нас очень хорошее качество в нападении и мы способны набирать более 90 очков против любой команды даже уровня Евролиги.

Но у нас по-прежнему много проблем в защите. Нельзя выиграть такой матч, когда пропускаешь сто очков. Сегодня мы играли лучше, чем в предыдущих встречах, но этого оказалось недостаточно.

У нас был шанс обыграть «Химки», потому что они приехали в Саратов без двух своих ведущих игроков, которые травмированы. Но для этого мы сами должны были играть намного лучше, – приводит слова Алимпиевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.