Деррик Уильямс: Желаю Шведу стать MVP Евролиги

Баскетбол 29 января 2019 12:53 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Американец выступал с лидером «Химок» в «Миннесоте».

Форвард «Баварии» Деррик Уильямс вспомнил, как играл с Алексеем Шведом в «Миннесоте».

– Мы с ним почти два года играли в «Миннесоте» (2012-2013), и я всегда говорил, что он очень крутой игрок. Вспомнил прикол. Когда Алексей только приехал в США, его английский был просто ужасен.

– Забавный акцент?

– Да, меня это очень веселило. Могу сказать, что помогал ему по мелочам, как мог, и с английским тоже. Швед – один из тех парней, с которыми можно общаться спустя много лет, но теплота отношений никуда не денется. Кстати, сейчас он здорово прибавил в изучении языка.

– Можно сказать, что вы друзья?

– Конечно, что за разговор! Желаю ему скорейшего возвращения на площадку. И стать самым ценным игроком (MVP) Евролиги.

27-летний американец набрал 20 очков и стал самым результативным игроком в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».