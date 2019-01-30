УНИКС в гостях обыграл «Зенит» в матче Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол30 января 2019 21:51Источник: «Советский спорт»

УНИКС в гостях обыграл «Зенит» в матче Еврокубка

Баскетболисты УНИКСа взяли верх на петербургским «Зенитом» в выездном матче 5-го тура Еврокубка со счетом 82:67 (24:15, 16:14, 22:21, 20:17).

Самым результативным в этой встрече стал защитник казанской команды Эррик Макколум, набравший 19 очков.

Таким образом, УНИКС, одержав третью победу, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы Н. «Зенит», потерпев третье поражение, занимает третье место.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с хорватской «Цедевитой», а УНИКС на своей площадке примет «Андорру».

#Кубок Европы#бк уникс#бк зенит
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